Жители белорусского города Мозырь возвращались домой после посещения аквапарка в Киеве, автобус попал в ДТП. Погибших нет, несколько пассажиров травмированы. Количество пострадавших не уточняется Фото: АВТО МОЗЫРЬ / vk.com Погибших нет, при этом количество пострадавших не уточняется.Как отмечается в группе автомобилистов из Мозыря во "ВКонтакте" "АВТО МОЗЫРЬ", автобус должен был отвезти домой группу детей с их родителями после посещения аквапарка в Киеве. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Скриншот: vk.com/avtomozyr Как сообщает Onliner.by со ссылкой на очевидцев, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем. Муж одной из пассажирок автобуса рассказал изданию, что водитель провел без сна почти 20 часов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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