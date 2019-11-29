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В Англии домашний пес заблудился в лисьей норе и пробыл под землей три дня
29.11.2019 13:45
В английском графстве домашний пес пробыл три дня под землей, поскольку заблудился в лисьей норе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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