Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Малюськи, сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. В частности, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.

Также в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц.

Министр добавил, что преодоление рейдерства - было и остается важной целью министерства, которую можно реализовать за довольно короткий срок и значительную часть работы по борьбе с рейдерством уже сделано.

По словам Малюськи, за первые месяцы работы было реализовано 12 пунктов с 22 дорожной карты по противодействию рейдерству.

Также в приоритете министерства - имплементация положений кодекса Украины из процедур банкротства, обеспечение надлежащего качества юридической помощи, создание эффективной системы медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам, увеличение влияния частных экспертов на разработку методик и принятия решений в судебно экспертной деятельности.

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