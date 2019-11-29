Народный депутат от партии "Слуга народа" и журналист по профессии Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала ситуацию с позицией по свободе слова. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Можно быть тысячу раз правым, но какой в этом смысл, если твои слова вырвали из контекста. Как раз об этом говорили на встрече, которую я инициировала в Верховной Раде с украинским философом Андреем Бауместером. Контекст умер. И сегодня я это проверила на себе", - сказала она.

Нардеп также рассказала, что "откровенно удивилась, что качественные и вменяемые международные СМИ, как Радио свобода и их проект Настоящее время, позволили себе вырванные из контекста реплики".

"Я считаю угрозу жизни президенту угрозами его жизни. Зато мой собеседник, Ахтем Чийгоз, расценивает это как оскорбление чести и достоинства. А если кто-то может воспользоваться этими заявлениями и воплотить их в жизнь? А вину возложат на того, кто угрожал? Это тоже будет оскорблением чести и достоинства?", - подчеркнула она.

Смаглюк считает, что с такими темпами "для нас может стать нормой "бей жидов" или призывы к преследованию секс-меньшинств.

"Тогда и газ и печи и убийства станут повторением ошибок, которые предшествовали трагедии Холокоста. А я боюсь этого на генном уровне. Поэтому я осуждаю высказывания, которые к этому призывают и обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть любовь мыслей об убийствах и уничтожении. Отсюда и последняя фраза об ограничении именно такой свободы слова. И еще раз подчеркну: между свободой слова и угрозами расправы в адрес Президента есть большая разница. Именно эту мысль я хотела донести зрителям", - говорится в обращении.

"Очень хорошо, что инициатор создания ТСК по 112, NewsOne и Zik довольно быстро раскрыла главную цель деятельности комиссии: приглушить свободу слова в стране во имя института президентства. Весьма помогла нам растолковать европейцам смысл этой ТСК и подходы власти к инакомыслию и критике. Сомневаюсь только, что наш глава государства ещё год назад знал, что «институт президентства» - это не вуз, и диплом в нем нельзя купить." - Заявил народный депутат от "Оппозиционной платформе - За жизнь" Олег Волошин.

Ранее Смаглюк выступила с необычным заявлением о том, что в Украине пришла пора "немножко приглушить" свободу слова и "фильтровать свою речь". Также нардеп заявила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны, но не за привлечение ее к ответственности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира