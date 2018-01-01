В Киеве утром 1 января ожидается туман

Утром 1 января в столице ожидается туман, видимость составляет 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также в этот день в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, температура днем около 5 ° тепла.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, а при остановке - аварийную световую сигнализацию, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.