|Аваков обвинил Россию в нападении на ромов, но "делали тут, наши"
|26.06.2018 06:26
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Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "средневековым дикостью" нападения на лагеря ромов.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова", передает Укринформ.
По его словам, сейчас идут судебные заседания в отношении участников нападения.
В свою очередь глава Национальной полиции Сергей Князев уточнил, что "8 человек мы задержали сразу, а сейчас мы имеем 14 человек, которых подозревают в совершении этого правонарушения".
Нападение на лагерь ромов на окраине Львова произошел поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.
В нападении на лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
По подозрению в нападении задержали 8 человек, большинству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.
Ранее председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предположил, что за нападением на ромов Львове может стоять Россия.