За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий сил АТО получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", - говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в понедельник утром.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы близко Луганского, а из стрелкового оружия обстреляли район Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия и гранатометов часто обстреливал оборонительные укрепления ВСУ у Верхнеторецкого. На Приазовье боевики из минометов различных калибров грубо нарушали перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного - вели огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.