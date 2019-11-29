28 ноября в Вене прошла двусторонняя встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики РФ Александром Новаком.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.

Они обсудили подготовку к подписанию договора о транспортировке российского газа через украинскую газотранспортную систему.

"Стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу. Переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с европейской стороной", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях — "это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы".

Напомним, российский Газпром на прошлой неделе предложил Нафтогазу продлить действующий договор на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год. Условием заключения контракта с Нафтогазом в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.

Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против Газпрома.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал российское предложение неприемлемым.

Нафтогаз уже отправил ответ на официальное предложение Газпрома. Компания настаивает на заключении транзитного договора с Газпромом по европейским правилам.

В Нафтогазе отметили, что Украина готова принять от Газпрома выплату долга по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.

Тем временем НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Латвии о приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража в деле против российского "Газпрома".

Об этом говорится в квартальном отчете российского монополиста.

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении.

По данным "Газпрома", заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.

"Газпром" изучает возможности по защите своих интересов.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую проблему "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает " Интерфакс-Украина".

"Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал Песков в пятницу журналистам.

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