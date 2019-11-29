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В Минобразования озвучили число учителей, которые прошли сертификацию
29.11.2019 14:40
Более 700 украинских учителей успешно прошли процедуру добровольной сертификации Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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