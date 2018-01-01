Шведский лингвистический совет назвал самые популярные выражения 2017 года

Лингвистический совет шведского языка опубликовал список самых популярных слов и выражений 2017 года, включив туда "спиннер", "СПА в лесу", "серийная измена", "фейковые новости", сообщает европейский портал "Локал".

Издание отмечает, что на формирование списка популярных в прошедшем году слов во многом оказали влияние международные события и явления в политике и обществе, а также отражение, которое они нашли в шведской культуре. Один из таких примеров - "фейковые новости", словосочетание, снискавшее невероятную слава в СМИ и у политиков после того, как его часто начал активно использовать президент США Дональд Трамп. Теперь в шведском языке появилось свое собственное выражение, несущее данный смысл.

Кроме того, в 2017 году шведы также не обошли вниманием "спиннер" - крутящуюся игрушку, ставшую популярной во всем мире в прошлом году, а также слава набрало слово "пансексуальность", выражающее собой влечение к людям вне зависимости от их пола и гендерной идентичности.

Некоторые другие популярные слова и словосочетания отражают характер самих шведов, их привычки и национальные особенности. К примеру, в 2017 году слава снискало слово "plogga", образовавшееся из двух слов - бегать и собирать мусор. Оно означает пробежку, во время которой люди, любящие одновременно заниматься спортом на улице и помогать окружающей среде, забирают с собой мусор, если видят его рядом с собой на улице.

Еще два новых популярных в шведском языке словосочетаний связаны с уходом в мир иной. Одно из них - "dostada" - означает избавление дома от ненужных вещей с целью сохранить только те предметы, которые родственникам будет приятно забрать себе на память об умершем. Оно стало популярным после публикации книги "Искусство подготовки к смерти по-шведски" Маргареты Магнуссон, заявляющей, что последние 40 лет она постоянно проводит уборку своего дома, руководствуясь целью оставить родным после смерти только важные и действительно памятные вещи.

Другим наиболее часто употреблявшимся словом стало "direktare", означающее похороны без соответствующей этой церемонии атрибутики. Издание отмечает, что в 2016 году без траурных церемоний захоронили 5% всех скончавшихся в стране либо потому, что те либо вели одинокую жизнь, либо не желали, чтобы их родственники устраивали им традиционное прощание на кладбище.

Также в 2017 году шведские пары часто обвиняли друг друга в так называемой "сериальной неверности" или "сериальной измене". Это выражение не имеет отношения к измене возлюбленному с другим человеком, его шведы употребляли в речи, чтобы описать ситуацию, когда их партнер посмотрел случай любимого телесериала пары в одиночку, не дождавшись возлюбленного.

Еще одним популярным словосочетанием в Швеции в прошедшем году стало "депортация умений", описывающее участившиеся случаи депортации квалифицированных мигрантов, чьи навыки ценятся на рынке труда, из-за незначительных нарушений, допущенных их работодателями в контрактах или любых других официальных документах.

Благодаря тому, что 55% территории Швеции покрыто лесами, в последний год между жителей страны стали популярны "СПА-услуги в лесу", позволяющие совместить приятные процедуры и единение с природой.

Издание также сообщает, что в прошлом году шведы часто "веганизировали" еду, то есть, заменяли мясо в каких-либо традиционных блюдах продуктами растительного происхождения, а местные врачи подтрунивали над "специентами" - пациентами, ставшими специалистами в своих болезнях и, по их мнению, не нуждающимися в помощи докторов.

Также в 2017 году подданные Швеции вместе с представителями других народов мера протестовали против сексуальных домогательств и расовой неприязни, пользуясь в соцсетях хэштегом "metoo" (с англ.: я тоже), ставшим популярным на волне голливудского скандала с продюсером Харви Вайнтшейном, а также выходили на "протест на коленях" в поддержку представителей других рас.