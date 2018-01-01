За прошедшие сутки пограничники оформили почти 180 тыс. человек и около 40 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что в Новогоднюю ночь сотрудники Государственной пограничной службы Украины надежно обеспечивали охрану государственной границы и надлежащия условия в пунктах пропуска для путешественников. Накануне пограничники усилили меры безопасности. Для этого дополнительно были привлечены 1,5 тысячи пограничных нарядов, а это только около 5000 пограничников.

"В целом за прошедшие сутки пограничники оформили почти 180 000 человек и около 40 000 транспортных средств", - отметили в ГПСУ.

Напомним, начала действовать обязательная фиксация биометрических данных для россиян, пересекающих границу с Украиной.

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