Заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило предлагал адвокату, чтобы она передала взятку судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на главу Центрального суда Подзигун.

С соответствующим заявлением выступила сама адвокат Анна Басаргина на пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 28 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ.

По словам Басаргиной, зампрокурора области Степан Божило предложил ей, чтобы она передала взятку в размере 3 тысяч долларов за снятие ареста с автомобиля супругу главы Центрального райсуда Вадиму Гаврасиенко, чтобы сделать Подзигун «подконтрольной», но в этом предложении она отказала.

– Это был одно из моих «жирных дел», которые мне предлагал Степан Богданович (Божило, – ред). Это было в конце августе этого года. Я должна была вступить в уголовное дело по обвинению трех лиц, которое расследуется Заводским райотделом, я должна была склонить этих лиц к даче показаний Государственному бюро расследований, при этом Степан Богданович обещал этим людям, что за дачу показаний они уйдут от уголовной ответственности, и параллельно с этим я спровоцирую судью Заводского районного суда Николаева Вадима Гаврасиенко на получение от меня взятки в 3 тысячи долларов. Степану Богдановичу Галина Владимировна Подзигун просто очень надоела – «она неуправляемая». Поскольку Гаврасиенко является ее мужем, в такой способ должны были сделать ее «управляемой», - рассказала Басаргина.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назначил Степана Божило заместителем прокурора Николаевской области 14 июля 2016 года.

Ранее Божило занимал должность начальника управления по расследованию отдельно важных дел ГПУ. Отмечалось, что он широко известен не только в прокурорских, но и политических кругах, поскольку как в период президентства Виктора Януковича, так и Петра Порошенко ему поручались щепетильные уголовные производства.

В частности, впервые широкую известность он приобрел в 2012-2013 годах, когда руководил следственной группой ГПУ, занимавшейся расследованием убийства нардепа Евгения Щербаня в 1996 году. По подозрению к причастности к заказу этого преступления обвинялась экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

В начале 2019 года появилась информация о том, что Божило намерен уволиться с должности и заняться адвокатской деятельностью, но прокурор области Тарас Дунас заявил, что ничего об это не слышал.

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