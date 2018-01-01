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Лидер КНДР заявил, что его страна готова отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее
01.01.2018 09:51
По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, Пхеньян открыт для переговоров с Южной Кореей об участии в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Ким Чен Ын: У КНДР есть готовность предпринять различные шаги, включая отправку делегации Фото: kcna.kp "Зимние игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Олимпийские игры будут успешными", – заявил северокорейский руководитель.Он также подчеркнул, что у КНДР "есть готовность предпринять различные шаги, включая отправку делегации".По словам Ына, Пхеньян открыт для переговоров с Южной Кореей, чтобы обсудить участие в Играх.Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.Газета Financial Times писала, что Южная Корея попросила США отложить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle на время Олимпиады, чтобы снизить вероятность провокаций со стороны Пхеньяна.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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