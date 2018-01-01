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Лидер КНДР заявил, что его страна готова отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее
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01.01.2018 09:51
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По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, Пхеньян открыт для
переговоров с Южной Кореей об участии в зимних Олимпийских играх в
Пхенчхане. Ким Чен Ын: У КНДР есть готовность предпринять
различные шаги, включая отправку делегации Фото: kcna.kp "Зимние
игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для
страны. Мы искренне надеемся, что зимние Олимпийские игры будут
успешными", – заявил северокорейский руководитель.Он также
подчеркнул, что у КНДР "есть готовность предпринять различные шаги,
включая отправку делегации".По словам Ына, Пхеньян открыт для
переговоров с Южной Кореей, чтобы обсудить участие в Играх.Это
стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении
принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в
Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.Газета Financial Times писала,
что Южная Корея попросила США отложить совместные военные
учения Key Resolve и Foal Eagle на время Олимпиады,
чтобы снизить вероятность провокаций со стороны Пхеньяна.С
2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия
и десятки запусков баллистических ракет.
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