Итоги 2017 года в науке

"" вспоминает основные научные события уходящего года. Будем надеяться, что новый год принесет еще больше интересных открытий, которые сделают нашу жизнь легче и лучше.

Слияние нейтронных звезд

Одно из главных научных событий этого года - регистрация гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд — сверхплотных объектов.

Это событие увидели гравитационно-волновые детекторы, гамма-детекторы и оптические телескопы, что на многие годы даст материал для изучения физикам и астрофизикам.

Напомним в прошлом году ученым удалось зафиксировать сигнал гравитационных волн от слияния двух черных дыр.

TRAPPIST-1

Еще одно важное научное событие - обнаружение с помощью телескопа Spitzer семи землеподобных экзопланет у центральной звезды системы TRAPPIST-1. По меньшей мере три из них находятся в обитаемой зоне — области пространства, где количества тепла от звезды довольно для существования жидкой воды на поверхности. Позже исследователи выяснили, что звезда системы TRAPPIST-1 часто переживает мощные вспышки. Из-за этого атмосфера окружающих планет, скорее только, нестабильна, что снижает пригодность планет для жизни. Однако есть вероятность, что условия на трех внешних планетах должны быть более благоприятны, из-за того, что они находятся дальше от главной звезды и меньше подвержены влиянию ее магнитного поля.

SpaceX

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX впервые в истории запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты. Falcon 9 с геостационарным спутником связи SES-10 взлетела со стартовой площадки LC-39A космического центра Кеннеди. Первая ступень отделилась через три минуты после старта, а затем села на баржу. Удалось также впервые посадить головной обтекатель.

Оумуамуа

Вероятно, самым неожиданным открытием стало обнаружение американской обсерваторией PANSTARRS 1 межзвездного астероида. Поначалу думали, что вытянутое сигарообразное тело - это межзвездная комета, но потому все-таки решили, что это астерроид. Его назвали Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает "разведчик" или "посланец издалека". Прилетел он со скоростью 26 километров в секунду из-за пределов нашей планетной системы и вскоре покинет ее.

CRISPR/Cas9

Эксперименты по редактированию генома эмбрионов пока находятся на начальных этапах. По оценкам ученых понадобится до 15 лет исследований безопасности методики, чтобы были одобрены ее клинические испытания.

В этом году стало известно, что китайские ученые впервые отредактировали геном в жизнеспособных человеческих эмбрионах. В ходе исследования выяснилось, что система редактирования CRISPR/Cas9 исправляет в них генетические мутации эффективнее, чем в "ненормальных" эмбрионах, с которыми генетики работали раньше.

В феврале Национальная академия наук США опубликовала доклад, в котором признала необходимость разрешить редактирование эмбрионов для исправления мутаций, приводящих к развитию тяжелых наследственных заболеваний.

В конце июля стало известно, что подобный опыт в США проведен. Американские ученые провели первый в стране опыт по редактированию генома человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR/Cas9. Генетики избавили человеческие эмбрионы от заболевания сердца. Они успешно отредактировали патогенную мутацию в гене MYBPC3 и при этом избежали побочных эффектов. Результаты многообещающие, хотя и вызывают у многих экспертов вопросы.

В ноябре в СМИ появились сообщения о том, что американские ученые впервые опробовали методику генного редактирования непосредственно в организме живого взрослого человека, страдающего синдромом Хантера, редким генетическим заболеванием, связанным с X-хромосомой. Об успехе лечения можно будет судить уже в новом году, когда станет ясно, удалось ли "починить" генетическую поломку хотя бы в части клеток

ИИ

Искусственный интеллект крепнет, развивается и начинает свое победное шествие по планете. Подтверждением тому победа искусственного игрока в го программы AlphaGo в матче против Кэ Цзе, третьего сильнейшего игрока в го.

Затем разработчики программы из компании DeepMind создали новый алгоритм для программы AlphaGo. Новая система одержала абсолютную победу над всеми своими предшественниками, то есть научила обыгрывать саму себя.

Пирамида Хеопса и космические лучи

В ноябре стало известно, что в египетской пирамиде Хеопса ученые обнаружили ранее неизвестную потайную комнату. Длина помещения составляет как минимум 30 метров. Оно расположено над Большой галереей, представляющей собой тесный наклонный коридор.

Самое интересное то, что открытие стало возможным благодаря исследованию пирамиды при помощи космических лучей: ученые использовали методику мюонной радиографии (исследование при помощи мюонов - одного из видов элементарных частиц из семейства лептонов), которая позволяет визуализировать пустоты в пирамиде, не проникая в нее.

Это событие вряд ли можно назвать выдающимся открытием науки, но оно очень ярко показывает возможности современных технологий. В общем, тайное благодаря науке становится все более явным, и большое спасибо тем людям, чьи знания и усилия делают нашу жизнь интереснее, полезнее, лучше.