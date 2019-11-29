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Песков заявил, что Путин и Зеленский могут обсудить в Париже газовые вопросы
29.11.2019 15:16
Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовые вопросы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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