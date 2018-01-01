Для пересечения украинской границы граждане 70 стран миграционного риска должны будут иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На границе с Украиной у некоторых иностранцев будут фиксировать биометрические данные Фото: ЕРА Фиксировать биометрические данные будут во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны будут иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники.24 декабря советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе данных Интерпола и Европола.26 декабря министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы.27 декабря биометрический контроль на украинской границе заработал в тестовом режиме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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