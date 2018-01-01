Северная Корея в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. Об этом заявил руководитель страны Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал он.

Также руководитель КНДР высоко оценил достижения, сделанные в 2017 году в деле развития национальной ракетной программы.

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — добавил Ким Чен Ын. Он отметил, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания США «не смогут начать войну» против Северной Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что вся территория США «окажется в зоне поражения» в случае принятия Пхеньяном решения о нанесении ядерного удара. Лидер КНДР также указал, что давление со стороны США и «их приспешников» на Северную Корею достигло «экстремального уровня».

По его словам, Пхеньян вошел в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). «Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР. Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет», — сообщил северокорейский руководитель. Он добавил, что такие ракеты должны быть полностью готовы к развертыванию в условиях «реальной войны».

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