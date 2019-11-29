|В школах Украины начали показывать американский фильм, в котором одобряются однополые отношения подростков
|29.11.2019 15:20
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Американский режиссер Ли Гирш приехал в Украину с документальной лентой против буллинг, содержащий сцены одобрительного отношения к лесбийским отношениям в школе.
Режиссер планирует показать ленту в 320-ти школах .
Информация поступила от отца мальчика, которому
Почти двести старшеклассников с Барвенковского района стали зрителями путешествующего кинофестиваля DOCUDAYS UA 2019, который посетил Барвенковской школы №1 по приглашению Игоря Макаревича, генеральный директор агрофирмы «Подолевская».
Барвенковским школьники живо включились в обсуждение фильма и предложили свои пути решения проблем для тех, кто стал жертвой буллинг.
С этого года в украинских школах старшеклассники получили возможность факультативно изучать очень нужный предмет - "Основы семьи".
Этот курс разработан для подготовки молодого поколения к будущей супружеской жизни и построения здоровой и крепкой род ини.
В учебниках поднимаются важные для молодых людей вопросы: построение отношений, ответственность, духовная зрелость, формирование идентичности, готовность к созданию семьи, супружеские обязанности, воспитание детей и многие другие.