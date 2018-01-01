Один из лидеров запорожского ГК “Мотор” Айденас Малашинскас был избран лучшим гандболистом Литвы в 2017 году, сообщает со ссылкой на Федерацию гандбола Литвы.

Второй раз подряд лучшим игроком 2017 года Литвы объявлено именно Малашинскаса, который помог “Мотора” пробиться в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.

В составе украинского чемпиона игрок сыграл 9 матчей в 2017 году, в которых отметился 62 голами.

Отметим и результативность Малашинскаса за “Мотор” — в 10 играх Лиги чемпионов спортсмен отличился 47 мячами, что является первым показателем в украинском коллективе.

Напомним, что “Мотор” досрочно решил задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

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