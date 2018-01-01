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В Южной Корее задержали панамское судно, которое подозревают в поставках нефти в КНДР
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01.01.2018 10:06
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Панамский нефтяной танкер вместимостью 5,1 тыс. тонн, который
подозревают в поставках нефти в КНДР, находится в южнокорейской
провинции Кенгидо. Решение о задержании судна приняли 21 декабря
2017 года Фото: EPA (архив) Нефтяной танкер вместимостью 5,1
тыс. тонн находится в порту Пьонгтек-Танджин в южнокорейской
провинции Кенгидо.Решение о его задержании приняли 21 декабря 2017
года.24 ноября в Южной Корее задержали зарегистрированное в
Гонконге судно, на котором также якобы доставлялась нефть для
КНДР.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела
запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа
"Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына,
это стало завершением процесса создания "государственных
ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил
новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе
делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом
документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до
89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в
КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа,
стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и
сельскохозяйственной продукции.
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