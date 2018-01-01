Панамский нефтяной танкер вместимостью 5,1 тыс. тонн, который подозревают в поставках нефти в КНДР, находится в южнокорейской провинции Кенгидо. Решение о задержании судна приняли 21 декабря 2017 года Фото: EPA (архив) Нефтяной танкер вместимостью 5,1 тыс. тонн находится в порту Пьонгтек-Танджин в южнокорейской провинции Кенгидо.Решение о его задержании приняли 21 декабря 2017 года.24 ноября в Южной Корее задержали зарегистрированное в Гонконге судно, на котором также якобы доставлялась нефть для КНДР.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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