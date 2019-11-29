29 ноября Печерский суд рассматривал продление меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, который проходит обвиняемым по делу о стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса из-за конфликта на дороге.

Избранная ему ранее мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней истекает 4 декабря. Прокуратура просила продлить арест еще на 60 дней - до 4 февраля 2020 года.

В итоге суд постановил продлить до 29 января 2020 года меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, то есть еще на 60 суток со дня вынесения решения. Во взятии на поруки суд отказал.

Пашинский сначала наблюдал за заседанием из бокса, куда его поместили, доставив из СИЗО, но по просьбе адвоката, ему разрешили выйти и сесть за стол рядом со своими защитниками.

Старшим в группе прокуроров по делу экс-нардепа Сергея Пашинского стал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Об этом сообщила прокурор во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева, на котором рассматривается продление меры пресечения для Пашинского.

Прокурор предоставила на судебном заседании протокол одного из свидетелей по делу. На вопрос судьи, почему эти материалы не были предоставлены раньше, прокурор ответила, что "старший группы прокуроров Рябошапка" разрешил сделать это только сейчас. Адвокат Пашинского Андрей Федур подтвердил, что речь именно о Генеральном прокуроре Рябошапке.



Напомним, что 31 декабря 2016 года, близко от своего дома, тогда еще депутат Пашинский, из пистолета Glock 19 ранил местного жителя Вячеслава Химикуса. В результате тот получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

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