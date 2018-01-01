|Полицейский руками удержал грузовик над обрывом
|01.01.2018 10:07
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Чтобы спасти водителя грузовика, который повис над обрывом, полицейский держал руками машину за колесо, чтобы она не упала. Через 15 минут прибыли спасатели. Они с помощью тросов вытащили автомобиль.
У водителя, как оказалось, были заблокированы ноги, передает со ссылкой на .
Происшествие случилось в Лидсе, Великобритании. Офицер полиции Мартин Уиллис патрулировал свой район. Он увидел большое скопление машин и еще одну машину, которая висела над обрывом с моста. Известно, что водитель не справился с управлением и пробил ограждение.
Водитель оказался заблокированным внутри. Полицейский вызвал спасателей, тогда схватил грузовик за колесо и держал ее так 15 минут, до их приезда.
Спасатели закрепили тросами автомобиль и вытащили водителя.
"Был ветер, а я держал машину, которая качалась. Не могу описать то чувство, которое охватило меня в то время, когда прибыли спасатели", - рассказывает Мартин.
У водителя были легко травмированы ноги, его госпитализировали.
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