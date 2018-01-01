|США поддержали протестующих в Иране
|01.01.2018 10:08
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Антиправительственные демонстрации в Иране начались в ночь на 28 декабря. Акции протеста, проходящие во многих городах страны, в том числе в Тегеране.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о поддержке протестующих в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре», — сообщила Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал решение иранских властей о блокировке доступа к сервисам Telegram и Instagram. «Иран, государство номер один по спонсированию терроризма, ежечасно нарушающее права человека, теперь закрыло доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться. Нехорошо!» — американский руководитель.
В воскресенье иранские власти на фоне проходящих в стране массовых акций протеста заблокировали доступ к популярному в республике мессенджеру Telegram и фотосервису Instagram. Меры были приняты по распоряжению Высшего совета национальной безопасности. Создатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что власти решили заблокировать мессенджер после отказа администрации проекта закрыть каналы мирных протестующих.
Антиправительственные демонстрации в Иране начались в ночь на 28 декабря. Акции протеста, проходящие во многих городах страны, в том числе в Тегеране, сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе манифестаций погибли два человека.