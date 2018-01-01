|Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины
|01.01.2018 10:11
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Ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги прошлого года и обнародовала десять лучших спортсменов страны, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.
Наиболее многочисленным представительство в десятке оказалось между боксеров — первую строку занял чемпион мира и лучший спортсмен планетарного первенства-2017 Александр Хижняк, а на третью ступень было избрано чемпиона WВO в полулегком весе Василия Ломаченко.
Между боксерами второе место заняла фехтовальщица Ольга Харлан. На ее счету выиграш на двух этапах Кубка мира и триумф на ЧМ.
Остальные позиции украинских спортсменов в генерации имеют следующий вид:
4 — Элина Свитолина
(теннис);
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