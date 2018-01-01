В Украине максимальная скорость передвижения в населенных пунктах снижена с 60 км/час до 50. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Постановление об ограничении скорости вступило в силу сегодня Фото: pexels.com Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 10 ноября 2017 года.В нем указывается, что максимальная скорость передвижения в населенных пунктах будет снижена с 60 км/час до 50.14 июня 2017 года на заседании правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак озвучил предложение снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 км/час. Он объяснил, что хорошие дороги приводят к увеличению скорости передвижения по ним, и это повышает аварийность.25 июля соответствующий проект постановления согласовали в Мининфраструктуры Украины, 10 ноября его одобрил Кабмин.Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий объяснял, что ограничение будет установлено не на всех участках населенных пунктов Украины. По его словам, на трассах и магистралях местная власть имеет право установить более высокую скорость. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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