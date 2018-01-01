В Украине максимальная скорость передвижения в населенных пунктах
снижена с 60 км/час до 50. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Постановление об ограничении скорости вступило в
силу сегодня Фото: pexels.com Соответствующее постановление Кабинет
Министров принял 10 ноября 2017 года.В нем указывается, что
максимальная скорость передвижения в населенных пунктах будет
снижена с 60 км/час до 50.14 июня 2017 года на заседании
правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак озвучил
предложение снизить разрешенную скорость в населенных пунктах
до 50 км/час. Он объяснил, что хорошие дороги приводят к увеличению
скорости передвижения по ним, и это повышает аварийность.25 июля
соответствующий проект постановления согласовали
в Мининфраструктуры Украины, 10 ноября его одобрил
Кабмин.Заместитель начальника департамента патрульной полиции
Алексей Билошицкий объяснял, что ограничение будет установлено
не на всех участках населенных пунктов Украины. По его словам,
на трассах и магистралях местная власть имеет право установить
более высокую скорость.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира