Министр иностранных дел Украины Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения Украины в 2017 году.

К достижениям он причислил введение безвизового режима с Европейским союзом и освобождение украинских военнопленных из зоны вооруженного конфликта в Донбассе .

Он отметил, что 2017 год был полон «позитивных чувств».

«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу», — рассказал он.

«Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем», — добавил Климкин.

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