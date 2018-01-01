|Климкин рассказал о главных достижениях Украины в 2017 году
|01.01.2018 10:15
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения Украины в 2017 году.
К достижениям он причислил введение безвизового режима с Европейским союзом и освобождение украинских военнопленных из зоны вооруженного конфликта в Донбассе .
Он отметил, что 2017 год был полон «позитивных чувств».
«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу», — рассказал он.
«Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем», — добавил Климкин.
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