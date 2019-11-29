|Зампрокурора области обвинили в попытке организовать в Николаеве теракт со взрывом
|29.11.2019 16:16
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Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило обвинили в попытке организовать террористический акт, целью которого было «закрыть» неугодных, а также отобрать часть успешного бизнеса.
Информация об этом была озвучена
Таким образом, по мнению адвоката, Божило достиг бы сразу нескольких целей — «посадил» неугодных, а также завладел частью завода, принадлежащего Кривохиже.
Слова коллеги подтвердила адвокат Анна Басаргина — как оказалось, именно она должна была стать обвинителем, и озвучить те самые обвинения в совершении теракта в адрес вышеуказанных людей. Об этом, по ее словам, ее лично просил зампрокурора области Степан Божило.
По словам Тимошина, адвокаты провели собственное расследование, отследили всю цепочку и нашли всех тех людей, которые должны были совершить данное преступление.
Кроме того, результаты расследования адвокатов, которое, по их мнению, доказывает причастность Степана Божило к совершению ряда преступлений, направлены в НАБУ и в Генеральную прокуратуру, а также Президенту Украины Владимиру Зеленскому.