В деле о расстреле в Харькове семьи - бизнесмена 40-летнего Олега Соловьева и его бывшей жены - 39-летней Яны - появились новые детали.

За неделю до трагических событий задержанный за убийство 42-летний Константин Безрук обратился в полицию с заявлением о том, что ему угрожают. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, передает со ссылкой на .

"Заявление от него поступило 19 июня. В ней он отметил, что ему и его семье угрожает некий Олег ", - подчеркнул Олег Бех.

За несколько дней до этого Константин Безрук вместе со своим другом детства Олегом Соловьевым ездил в Ровно, чтобы привезти в Харьков экс-жену и дочь Олега на летние каникулы.

Предположительно в то время и произошел конфликт, который стал поводом для обращения в полицию.

"В ходе осмотра места преступления, никаких признаков того, что погибший угрожал своему убийце обнаружено не было", - отметил Олег Бех.

Трагедия произошла 24 июня в одной из многоэтажек по улице Академика Павлова. В квартире правоохранители обнаружили убитую семейную пару и их раненую дочь.

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