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Макрон назвал 2018 год решающим в битве за Европу
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01.01.2018 10:22
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Франция не сможет достичь процветания без Европы, при этом Евросоюз
способен стать силой наравне с США и Китаем, заявил в своем
новогоднем обращении к нации французский президент Эммануэль
Макрон. Макрон: Мне нужно, чтобы вместе мы не уступили ничего ни
националистам, ни скептикам Фото: ЕРА в YouTube"Для Европы
2018 год будет решающим. Я полностью погружен в эту битву,
поскольку глубоко верю, что Европа – это благо для Франции,
так как Франция не сможет достичь успеха без сильной Европы,
которая сама стала бы сильнее", – заявил Макрон.По его
словам, "2018 год будет особенным". Макрон также призвал
сторонников Евросоюза придать европейскому единству в новом году
новый импульс.По словам Макрона, граждане ЕС должны выразить свое
мнение по поводу будущего Европы на различных голосованиях в
странах Евросоюза.Президент Франции также добавил, что социальный,
научный и экономический потенциал позволит Евросоюзу стать силой
наравне с Китаем и США."Я нуждаюсь в вас, чтобы совершить этот
европейский рывок, и мне нужно, чтобы вместе мы не уступили ничего
ни националистам, ни скептикам", – призвал Макрон. Он отметил,
что Франция продолжит принимать беженцев и помогать им, однако
правила должны быть одинаковыми как для мигрантов, так и для
коренных жителей страны.Макрон также пообещал продолжить реформы и
призвал граждан к единству.Первое новогоднее выступление Макрона в
должности президента Франции продолжалось почти 18 минут. Он
занимает пост президента страны с 14 мая 2017 года.
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