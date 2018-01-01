Франция не сможет достичь процветания без Европы, при этом Евросоюз способен стать силой наравне с США и Китаем, заявил в своем новогоднем обращении к нации французский президент Эммануэль Макрон. Макрон: Мне нужно, чтобы вместе мы не уступили ничего ни националистам, ни скептикам Фото: ЕРА в YouTube"Для Европы 2018 год будет решающим. Я полностью погружен в эту битву, поскольку глубоко верю, что Европа – это благо для Франции, так как Франция не сможет достичь успеха без сильной Европы, которая сама стала бы сильнее", – заявил Макрон.По его словам, "2018 год будет особенным". Макрон также призвал сторонников Евросоюза придать европейскому единству в новом году новый импульс.По словам Макрона, граждане ЕС должны выразить свое мнение по поводу будущего Европы на различных голосованиях в странах Евросоюза.Президент Франции также добавил, что социальный, научный и экономический потенциал позволит Евросоюзу стать силой наравне с Китаем и США."Я нуждаюсь в вас, чтобы совершить этот европейский рывок, и мне нужно, чтобы вместе мы не уступили ничего ни националистам, ни скептикам", – призвал Макрон. Он отметил, что Франция продолжит принимать беженцев и помогать им, однако правила должны быть одинаковыми как для мигрантов, так и для коренных жителей страны.Макрон также пообещал продолжить реформы и призвал граждан к единству.Первое новогоднее выступление Макрона в должности президента Франции продолжалось почти 18 минут. Он занимает пост президента страны с 14 мая 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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