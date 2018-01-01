31 декабря 2017 заработал безвизовый режим с .

Граждане Украины с биометрическими паспортами смогут могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней, передает со ссылкой на .

В украинцы не смогут работать или учиться без разрешения.

На сегодня украинцы могут путешествовать в 85 стран мира без виз.

В Палате общин Канады призвали ввести безвизовый режим для граждан Украины.

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