|Украина официально получила безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами
|01.01.2018 10:28
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31 декабря 2017 заработал безвизовый режим с .
Граждане Украины с биометрическими паспортами смогут могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней, передает со ссылкой на .
В украинцы не смогут работать или учиться без разрешения.
На сегодня украинцы могут путешествовать в 85 стран мира без виз.
В Палате общин Канады призвали ввести безвизовый режим для граждан Украины.
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