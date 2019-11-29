|В Полтаве между депутатами облсовета возникли столкновения из-за рынка земли
|29.11.2019 16:35
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В Полтавском областном совете на заседании внеочередной сессии между депутатами возникли столкновения с криками и толкотней из-за вопроса рассмотрения рынка земли. Один из депутатов даже заявил, что у него украли карточку для голосования, сообщает местное издание "
На рассмотрение был вынесен вопрос об обращении к Президенту Украины, Председателю ВР, премьер-министру, народным депутатам Украины от Полтавской обл. относительно предстоящей продажи земель сельскохозяйственного назначения.
Между депутатами возникла стычка с толкотней. Часть депутатов выступила за проведение сессии, часть за перенос на понедельник.
Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький рассказал, что обращение, которое подготовили депутаты облсовета не является категоричным в вопросе продажи земли, но требует внесения существенных правок.
Авторами проекта являются депутат Владимир Куцевол и ассоциация аграриев Полтавской обл. Несмотря на протесты, началось голосование. За обращение относительно продажи земли, проголосовало 45 избранников. После сессии Беленький заявил, что будет обращаться в полицию по поводу действий Ирины Степаненко, в частности за самоуправство.
Напомним, 13 ноября парламент в первом чтении проголосовал за законопроект №2178-10, предусматривающий отмену моратория на продажу земли в Украине.
Президент Владимир Зеленский предложил провести референдум о возможности продажи украинской земли иностранцам.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о рынке земли может быть проведен раньше 2024 года, но после того, как закон о рынке земли будет принят во втором чтении.