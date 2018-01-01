Лондон встретил Новый год боем курантов Биг-Бена и фейерверком над Темзой. Видео
01.01.2018 10:37
В столице Великобритании Новый год встретили масштабным
фейерверком. Об этом сообщает BBC News. Несмотря на реставрационные
работы, последние секунды до Нового года лондонцы и гости города
отсчитывали под бой курантов Биг-Бена. Файер-шоу, центром которого
стало знаменитое колесо обозрения London Eye, длилось около 12
минут. На него продали 100 тысяч билетов – зрители разместились на
обоих берегах Темзы. Как отмечает BBC, в музыкальном сопровождении
к шоу использовалась музыка в основном артистов-женщин. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Шоу длилось
около 12 минут Фото: ЕРА видео Видео: BBC / YouTube