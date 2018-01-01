В столице Великобритании Новый год встретили масштабным фейерверком. Об этом сообщает BBC News. Несмотря на реставрационные работы, последние секунды до Нового года лондонцы и гости города отсчитывали под бой курантов Биг-Бена. Файер-шоу, центром которого стало знаменитое колесо обозрения London Eye, длилось около 12 минут. На него продали 100 тысяч билетов – зрители разместились на обоих берегах Темзы. Как отмечает BBC, в музыкальном сопровождении к шоу использовалась музыка в основном артистов-женщин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Шоу длилось около 12 минут Фото: ЕРА видео Видео: BBC / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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