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Лондон встретил Новый год боем курантов Биг-Бена и фейерверком над Темзой. Видео
01.01.2018 10:37
В столице Великобритании Новый год встретили масштабным фейерверком. Об этом сообщает BBC News. Несмотря на реставрационные работы, последние секунды до Нового года лондонцы и гости города отсчитывали под бой курантов Биг-Бена. Файер-шоу, центром которого стало знаменитое колесо обозрения London Eye, длилось около 12 минут. На него продали 100 тысяч билетов – зрители разместились на обоих берегах Темзы. Как отмечает BBC, в музыкальном сопровождении к шоу использовалась музыка в основном артистов-женщин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Шоу длилось около 12 минут Фото: ЕРА видео Видео: BBC / YouTube

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