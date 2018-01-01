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Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве
01.01.2018 10:39

В Киеве во время празднования Нового года грубых нарушений порядка не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает

“Полиция Киева позаботилась о вашей безопасности. Во время празднования Нового года грубых нарушений не зафиксировано”, - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Как сообщал в столице на улице Лепсе мужчина совершил суицид, прыгнув из окна 13 этажа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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