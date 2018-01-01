В ночь на понедельник, 1 января, первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина преодолела стартовый барьер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия) с призовым фондом 894,7 тысяч долларов, сообщает Укринформ.

По данным источника, Свитолина, посеянная на Brisbane International под третим номером, за полтора часа переиграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4,

Кроме этого, за выход в четвертьфинал дебютного турнира сезона Свитолина встретится с 44-й "ракеткой" мира хорваткой Аной Конюх, которая днем ранее разгромила Кики Бертенс из Голландии (6:1, 6:2).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-служба женского теннисного тура ( WTA) подвела итоги сезона и назвала пять лучших матчей года . Поединок первой ракетки Украины против теннисистки из Франции Каролин Гарсии на соревнованиях "China Open" в Пекине длился 3,5 часа и занял первое место.

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