31 декабря близко от Сиднея в реку упал одномоторный самолет, в результате погиб исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники. Авиакатастрофа произошла 31 декабря Фото: ЕРА Ему было 58 лет. Погибли также сыновья Казинса Эдвард (23 года) и Вильям (25 лет), невеста Эмма Боуден (48 лет) и ее дочь Хизер (11 лет). Отмечается, что жертвой авиакатастрофы стал и опытный 44-летний пилот Гарет Морган.Председатель Compass Group Пол Волш отметил, что все "глубоко потрясены и опечалены этой ужасной новостью", сообщается на сайте компании.Он выразил соболезнования родственникам и друзьям Казинса.Одномоторный легкий самолет типа DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери возле Иерусалимского залива к северу от Сиднея. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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