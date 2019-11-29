Уголь перевоплощается в электроток и бежит по миллиардам проводов к каждой розетке в доме, в районе, городе.

И в этом нет никакой магии, а только физика, ставшая обыденностью.

Но сначала корреспонденты побывали в гостях у семьи Держиполських, живущих в Киевской области. Обычный вечер. Сын Ярослав включает горячую воду — запускается бойлер, мощностью два киловатта. Людмила готовит вкусности — духовка работает на полную. Но пока можно быстро перекусить. В тостере – румянится хлеб.

Вечером в этой квартире, как и в соседских, счетчики крутятся наперегонки.

Между тем, чтобы киловатт хватило всем, на пульте и в машинных залах Приднепровской ТЭС готовятся разгонять дополнительные турбины.

Тем временем молодой киевлянин Андрей Держипольский включает электрочайник, и мы спрашиваем у него.

"Мог бы быть хлеб из тостера без электричества?" "Нет", – отвечает Андрей.

Держипольские признаются: не слишком задумываются, откуда берется электроэнергия.

"Ребята, откуда берется электричество?", – спрашивают "Сегодня" у младшего поколения Держипольских. "Электростанции стоят, и они уже ее где-то достают, то из воды, то ветряные, то атомные", – отвечают дети.

Ветряные станции — экологические, атомные — дают более половины света стране. Но вот о тепловых, производящих более трети киловатт, знают мало.

"Не знаю. Мам, как они работают?", – спрашивает Андрей Держипольский маму.

Высокотехнологичный принцип работы ТЭС можно понять с помощью простых вещей. Вода кипит, превращается в пар, а ее энергия вращает турбину. Для того на ТЭС сжигают уголь.

На ТЭС это происходит в огромной установке. Пара под давлением вылетает прямо на турбины.

Зольщик Денис Галушков делает очередной подход к раскаленному котлу, чтобы убрать шлак. Изнурительным рейдам точного счета не знает.

"Больше десяти раз точно, привык уже", – говорит зольщик Приднепровской ТЭС Денис Галушков.

Выше, на уровне пятого этажа — огненные легкие энергоблока. Под толстой стеной сжигают угольную пыль и греют воду. Все оснащено сенсорами и датчиками, но здесь очень важен контроль человека.

"Это все надо контролировать и глазами и ушами. 1700 градусов внутри. Мы сейчас находимся в центре ядра, это называется "зажигательный пояс", все происходит в этом месте", – рассказывает машинист энергоблока Приднепровской ТЭС Юрий Бабынин.

Турбина под силой пары вращает генератор, подобное устройство многие могли видеть на велосипеде. Генератор превращает механическую энергию в электрическую.

Генератор Приднепровской теплоэлектростанции больше, чем велосипедный, в один миллион раз. И вращается быстрее. Его ротор делает 3 тыс. оборотов в минуту.

Журналистам повезло рассмотреть и саму турбину. Она на ремонте, следовательно сейчас без корпуса. Чтобы турбины вращались, на теплоэлектростанции отработано бесперебойное снабжение водой и углем.

Триста пятьдесят граммов угля — столько, по подсчетам энергетиков, необходимо, чтобы выработать один киловатт-час электроэнергии.

Тем временем житель Киевской области Вячеслав Держипольский включает свет, и сыновья устраиваются перед телевизором. А мы считаем, сколько угля сгорело сегодня на Приднепровской ТЭС, ради комфорта этой семьи. При этом множества электроприборов сегодня не включали: вроде блендера, фена или микроволновой печи. Поэтому берем среднее месячное потребление в доме – 180 киловатт, и делим его на 30, по количеству дней в месяце.

Получается шесть киловатт за день. А это — чуть больше двух килограммов угля в день. Такое количество угля демонстрируем семье Держиполських.

В многоэтажке, где проживают Держипольские – более сотни квартир. В общем потребляют сорок тысяч киловатт в месяц. В угольном эквиваленте, это — четырнадцать тонн горючего. И сейчас без угля обойтись не удастся, потому что именно теплоэлектростанции, в отличие от атомных, могут быстро увеличить или уменьшить мощность как раз в пики потребления: рано утром и вечером, или когда под окнами будут гулять метели и морозы – рассказали в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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