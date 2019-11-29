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В РФ рассказали, когда продолжат газовые переговоры с Украиной
29.11.2019 17:23
В РФ заявили, что на следующей неделе продолжат двусторонние газовые переговоры с Украиной Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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