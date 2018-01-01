ЮЖКОРЕЯ-КНДР-ОЛИМПИАДА

В Сеуле приветствуют готовность Пхеньяна участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане

Гонконг. 1 января. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи приветствовали в понедельник заявления КНДР о готовности направить своих спортсменов в южнокорейский Пхенчхан на зимнюю Олимпиаду.

"Мы приветствуем тот факт, что Ким Чен Ын выразил готовность направить делегацию спортсменов и предложил переговоры", - цитирует агентство "Ренхап" заявление канцелярии президента Южной Кореи.

"Успешный старт Игр будет помогать стабильности не только на Корейском полуострове, но и в целом в Восточной Азии и в остальных частях света", - отмечается в документе.

Ранее руководитель КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к согражданам заявил, что готов начать переговоры по вопросу об отправке северокорейских спортсменов в Пхенчхан.

"Я искренне надеюсь, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет успешно. Мы готовы принимать для этого меры, в том числе - отправить туда наших спортсменов", - сказал он.

"Власти Севера и Юга должны встретиться и обсудить эту тему в недалеком будущем", - добавил Ким Чен Ын.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.