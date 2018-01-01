Суперлуние 1 января станет вторым из большой "трилогии суперлуний", сообщает NASA. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суперлуние происходит из-за того, что полнолуние совпадает по времени с наибольшим приближением Луны к Земле Фото: ЕРА (архив) Оно станет вторым из большой "трилогии суперлуний" – 3 декабря 2017 года, 1-го и 31 января 2018-го.Луна будет на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.Кроме того, 31 января суперлуние совпадает по времени с полным лунным затмением, следовательно в NASA советуют не пропустить событие.Суперлунием называется явление, при котором спутник Земли – Луна – выглядит значительно больше, чем обычно. Это происходит из-за того, что полнолуние совпадает по времени с наибольшим приближением Луны к Земле. Причиной такого явления является эллиптическая форма орбиты Луны вокруг Земли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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