Суперлуние 1 января станет вторым из большой "трилогии суперлуний",
сообщает NASA. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суперлуние происходит из-за того, что полнолуние совпадает по
времени с наибольшим приближением Луны к Земле Фото: ЕРА (архив)
Оно станет вторым из большой "трилогии суперлуний" – 3 декабря
2017 года, 1-го и 31 января 2018-го.Луна будет на 14% больше
и на 30% ярче, чем обычно.Кроме того, 31 января суперлуние
совпадает по времени с полным лунным затмением, следовательно в
NASA советуют не пропустить событие.Суперлунием называется явление,
при котором спутник Земли – Луна – выглядит значительно
больше, чем обычно. Это происходит из-за того, что полнолуние
совпадает по времени с наибольшим приближением Луны к Земле.
Причиной такого явления является эллиптическая форма орбиты Луны
вокруг Земли.
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