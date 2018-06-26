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TAYANNA зізналась, чи є в житті її сина місце для тата
26.06.2018 06:44
Як нещодавно з'ясувалось, у співачки TAYANNA підростає 5-річний син. Вона досить рідко показує Данієля публіці. Однак, у нещодавному інтерв'ю знаменита мама розповіла, що біологічний батько не бере участі у вихованні хлопчика:

"На жаль, він не бере участі у вихованні. Абсолютно ніякої. Можливо, і на щастя, не знаю. Але у Даніеля немає нестачі в чоловічому спілкуванні. Тому що у мене троє братів молодших - це його три дядька, у нього дідусь є. Про тата він в принципі не згадує і не скучає", - каже вона.

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