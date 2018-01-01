Сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово" очереди транспортных средств отсутствуют. Об этом сообщилив пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало более 8000 человек и почти 1,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 1949 человек и 359 транспортных средств;

"Марьинка" - 2355 человек и 557 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 1465 человек и 377 транспортных средств;

"Гнутово" - 687 человек и 188 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 1595 человек.

"Сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово" очереди транспортных средств отсутствуют", - отметили в ГПСУ.

Также сообщается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

Как сообщал в последний день 2017 года госграницу пересекло почти 180 тыс. Человек.

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