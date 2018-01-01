Основой развития Беларуси президент страны Александр Лукашенко назвал высокие технологии и науку, при этом в своем новогоднем обращении он отдельно подчеркнул труд рабочего и крестьянина. Лукашенко: Вам, старшему поколению, думать о покое не получится Фото: president.gov.by "Главное отличие нашего времени – его быстрый бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке, стоять – это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот самый, желанный результат. Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо – хотя на мгновение – чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова", – заявил Лукашенко.По словам президента Беларуси, "в уходящем году приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего общества"."В этой связи мое обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас открыты все двери Вы обязаны взять эту очень трудную высоту… А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед, уберечь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное", – продолжил белорусский руководитель.Он также добавил, что "Беларусь – страна, устремленная в будущее"."Основа нашего развития – высокие технологии, наука. Это так. Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным столом", – обратился президент к жителям Беларуси.Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 20 июля 1994 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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