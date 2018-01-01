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Лукашенко в новогоднем обращении заявил, что "идти шагом равносильно остановке"
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01.01.2018 11:07
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Основой развития Беларуси президент страны Александр Лукашенко
назвал высокие технологии и науку, при этом в своем новогоднем
обращении он отдельно подчеркнул труд рабочего и крестьянина.
Лукашенко: Вам, старшему поколению, думать о покое не получится
Фото: president.gov.by "Главное отличие нашего времени – его
быстрый бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке,
стоять – это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся,
многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот самый, желанный
результат. Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить
иногда все же необходимо – хотя на мгновение – чтобы
увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова", –
заявил Лукашенко.По словам президента Беларуси, "в уходящем году
приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что
неминуемо приведет к изменению нашего общества"."В этой связи мое
обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас открыты все двери
Вы обязаны взять эту очень трудную высоту… А вам, старшему
поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны особенно
сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь
молодым в процессе сложного движения вперед, уберечь их от
необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности
оторваться от реальной жизни и потратить время на
бесполезное", – продолжил белорусский руководитель.Он также
добавил, что "Беларусь – страна, устремленная в
будущее"."Основа нашего развития – высокие технологии, наука.
Это так. Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина.
Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным
столом", – обратился президент к жителям Беларуси.Лукашенко
занимает пост президента Беларуси с 20 июля 1994 года.
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