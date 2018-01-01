Женщина спрятала двух своих новорожденных детей в морозильной камеры дома. Как утверждает, они родились мертвыми. Полицейские приехали на вызов медиков и обнаружили тела.

Об этом говорится в сюжете "Моя Александрия", передает со ссылкой на .

Улица Казацкая, 47. В одной из квартир здесь идут следственные действия. По предварительной информации, 35-летняя женщина жила с мужем и и тремя несовершеннолетними детьми. На днях она родила двойню и спрятала их. Позже она попала в больницу с осложнениями.

Медики заметили у нее признаки родов. Когда не услышали от нее вразумительного ответа где дети, сообщили правоохранителям.

Экспертиза установит, родились ли дети мертвыми.

В английском Бирмингеме местные жители нашли тело 7-летнего мальчика. Ребенок умер от остановки сердца после перемерзания. Опекунов мальчика задержали за то, что не выполняют родительские обязанности. Суд перенесли на 26 января.

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