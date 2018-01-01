В министерстве здравоохранения Филиппин отметили, что от запуска
новогодних фейерверков пострадало на 68% меньше людей, чем в
прошлом году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шумная встреча Нового года является традицией на Филиппинах Фото:
EPA Отмечается, что это на 68% меньше, чем в прошлом году, и
на 77% меньше, чем в среднем за последние пять лет.По информации
министерства здравоохранения, в 25 случаях пришлось прибегнуть к
ампутации.Дуке подчеркнул, что уменьшение количества пострадавших
связано с указом президента страны Родриго Дутерте об ограничении
использования фейерверков.Шумная встреча Нового года является
традицией между преимущественно католического населения Филиппин.
Согласно местным поверьям, громкие звуки отпугивают злых духов.
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