В течение первых восьми часов в Закарпатье на линию "102" поступило 147 сообщения граждан, из которых в журнал единого учета внесены 128 обращений. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Полиция в новом году уже раскрыла угон автомобиля в Виноградовском районе. Кроме этого, в новогоднюю ночь полиция оперативно сработала и быстро проверила два ресторана в Ужгороде после сообщения о заминировании. Все они оказались ложными. Также правоохранители поймали семерых нетрезвых водителей. Четверо из них патрульная полиция остановила в Ужгороде и Мукачево, трех - группы реагирования в Хустском и Виноградовском районах", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

В новогоднюю ночь к охране общественного порядка было дополнительно привлечено 165 сотрудников полиции Закарпатья.

Напомним, полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве.

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