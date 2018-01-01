Чтобы создать систему биометрического контроля, дооборудовали 157
пунктов пропуска и три контрольных пункта въезда и выезда на
админгранице со временно оккупированными территориями, рассказали в
Государственной пограничной службе Украины. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Пограничники отчитались о начале
работы системы биометрического контроля Фото: dpsu.gov.ua Чтобы
создать систему биометрического контроля, дооборудовали 157 пунктов
пропуска и три контрольных пункта въезда и выезда на админгранице
со временно оккупированными территориями."В частности, оборудовали
более 1200 рабочих мест и доукомплектовали более 400
автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев,
развернули более 320 новых рабочих мест на I и II линии контроля, а
также более 420 в железнодорожных пунктах пропуска, модернизировали
хранилище биометрических данных", – рассказали в ГПСУ.С 1
января 2018 года на украинской границе ввели фиксацию
биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70
государств миграционного риска, в том числе из Российской
Федерации.
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