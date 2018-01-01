Чтобы создать систему биометрического контроля, дооборудовали 157 пунктов пропуска и три контрольных пункта въезда и выезда на админгранице со временно оккупированными территориями, рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пограничники отчитались о начале работы системы биометрического контроля Фото: dpsu.gov.ua Чтобы создать систему биометрического контроля, дооборудовали 157 пунктов пропуска и три контрольных пункта въезда и выезда на админгранице со временно оккупированными территориями."В частности, оборудовали более 1200 рабочих мест и доукомплектовали более 400 автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев, развернули более 320 новых рабочих мест на I и II линии контроля, а также более 420 в железнодорожных пунктах пропуска, модернизировали хранилище биометрических данных", – рассказали в ГПСУ.С 1 января 2018 года на украинской границе ввели фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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