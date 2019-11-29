|Главу Николаевского облсовета не отправили в отставку
|29.11.2019 18:21
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Николаевские депутаты не смогли отправить председателя облсовета Викторию Москаленко в отставку.(function() })();
В Николаеве депутаты областного совета, которые более трех часов заседали за закрытыми дверями, отказались проводить сессию и рассматривать вопрос отставки председателя облсовета Виктории Москаленко.
«Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыт, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, следовательно мы решили разойтись, хотя прождали ее три часа», – сказала журналистам депутат областного совета Татьяна Демченко.
Она также отметила, что если и в дальнейшем не удастся решить вопрос отставки председателя облсовета, то нужно проводить перезагрузку только областного совета. Потому что в данном виде он неработоспособен.