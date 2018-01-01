Курс Bitcoin 1 января на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с воскресеньем вырос.

Курс покупки Bitcoin к доллару 1 января, в понедельник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 13 460.00 BTС/USD (+7.26%)

Американская биржа Bitfinex 13 446.00 BTС/USD (+7.27%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с воскресеньем (12 548.54 BTС/USD) вырос на 7.26%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 83 742 464 долларов на 6209 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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