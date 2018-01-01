С 1 января 2017 года стоимость тарифа "Домашний Безлимитный" на
стационарную связь от "Укртелекома" составляет 73 грн для жителей
городов и районных центров и 67,99 грн – для жителей сел и
поселков. Сегодня 11.17 | комментариев: Для жителей городов и
районных центров стоимость тарифа "Домашний Базовый" выросла с 62
до 68 грн, а для жителей сел и поселков – с 54,57 до 63
грн. Стоимость тарифа "Домашний Безлимитный" увеличилась
с 69 до 73 грн и с 61,57 до 67,99 соответственно.В
пресс-службе компании сообщили
"ЛІГАБізнесІнформ", что новые цены установлены на уровне
себестоимости предоставления услуг.
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