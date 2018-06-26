|Совет Европы обеспокоен здоровьем украинских политзаключенных
|26.06.2018 06:44
|
(ПАСЕ) согласилась провести срочные дебаты о политзаключенных. Тема обсуждения: "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".
Трансляцию заседания ведут на сайте Совета Европы, передает со ссылкой на .
Депутаты утвердили повестку дня сессии и согласились провести срочные дебаты о защите морской флоры и фауны. Положение украинских политзаключенных обсудит утром 28 июня. В ходе дебатов ассамблея одобрит резолюцию.
Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Олега Сенцова. Документ призывает немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии за Полярным кругом в .
Поделитесь статьей с друзьями