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Совет Европы обеспокоен здоровьем украинских политзаключенных
26.06.2018 06:44
Совет Европы обеспокоен здоровьем украинских политзаключенных По теме:

(ПАСЕ) согласилась провести срочные дебаты о политзаключенных. Тема обсуждения: "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".

Трансляцию заседания ведут на сайте Совета Европы, передает со ссылкой на .

Депутаты утвердили повестку дня сессии и согласились провести срочные дебаты о защите морской флоры и фауны. Положение украинских политзаключенных обсудит утром 28 июня. В ходе дебатов ассамблея одобрит резолюцию.

Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Олега Сенцова. Документ призывает немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии за Полярным кругом в .







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