Совет Европы обеспокоен здоровьем украинских политзаключенных По теме: (ПАСЕ) согласилась провести срочные дебаты о политзаключенных. Тема обсуждения: "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму". Трансляцию заседания ведут на сайте Совета Европы, передает со ссылкой на . Депутаты утвердили повестку дня сессии и согласились провести срочные дебаты о защите морской флоры и фауны. Положение украинских политзаключенных обсудит утром 28 июня. В ходе дебатов ассамблея одобрит резолюцию. Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Олега Сенцова. Документ призывает немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии за Полярным кругом в .











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